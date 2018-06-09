Русская тройка

Прошлой ночью «Вашинтон Кэпиталз» стал обладателем самого престижного хоккейного клубного трофея — Кубка Стэнли. В пятом матче подопечные Барри Тротца одолели на выезде «Вегас Голден Найтс» (4:3) и выиграли финальную серию со счетом 4:1. Этот кубок стал первым в карьере самого звездного российского хоккеиста — Александра Овечкина, выступающего за столичную команду с 2005 года. Вместе со своими соотечественниками Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым, шведом Никласом Бекстремом и американцем Ти Джеем О’Ши он давно шел к победе в плей-офф НХЛ, однако каждый раз команда оступалась, несмотря на один из самых сильных и стабильных составов в лиге.

Нынешний состав «Кэпиталз» был собран уже давно, и ему всегда чего-то не хватало для конечного успеха — «Вашинтон» блестяще играл регулярные чемпионаты, но пасовал в плей-офф, отметил в беседе с «Известиями» бывший нападающий «Вашингтона» и сборной Словакии Петер Бондра.

— На определенном этапе у меня были опасения, что команда может сломаться, и этот состав так и не поднимется выше завоевания Кубка президента (приз победителю регулярного чемпионата НХЛ. — «Известия»), — сказал он. — Но лидеры «Кэпиталз» оказались парнями с железной волей.

По мнению автора победного гола сборной Словакии в ворота команды России в финале чемпионата мира – 2002, существенную роль в успехе «Вашингтона» сыграл и менеджмент клуба.

— Владелец клуба Тед Леонсис и оперативные управляющие команды никогда не паниковали, предоставляя игрокам и тренерам время на реализацию своих задумок, — отметил Петер Бондра. — Нынешний главный тренер Барри Тротц отработал в «Кэпиталз» уже четыре сезона. После трех предыдущих плей-офф его не стали увольнять и дали довести команду до идеального состояния. Еще по прошлогоднему семиматчевому противостоянию с «Питтсбургом» было видно, что «Вашингтон» постепенно приучается бороться в плей-офф. Тогда им немного не хватило, чтобы пройти «Пингвинз», но сейчас Овечкин и его команда сумели преодолеть себя.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов стали лучшими снайперами плей-офф. На счету капитана команды 27 очков по системе «гол + пас» (15+12), у второго игрока — 32 очка (12+20).

— В этом плей-офф Овечкин и Кузнецов стали настоящими лидерами, способными брать игру на себя и решать исходы матчей, складывающихся не в их пользу, — заявил «Известиям» легендарный американский хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос. — Благодаря этому команда смогла перевернуть в свою пользу серию с «Коламбусом», когда она проигрывала 0:2. А затем выйти в финал конференции, одолев «Питтсбург», который несколько лет был основным препятствием для «Вашингтона».

По мнению бывшего главного тренера нижегородского «Торпедо» и экс-вратаря клубов НХЛ «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз» и «Ванкувер Кэнакс» Петериса Скудры, важную роль в успехе «Вашингтона» сыграл вратарь Брэйден Холтби.

— В этом сезоне он довольно средне провел регулярный чемпионат, — отметил специалист. — Поэтому плей-офф начал на лавке — основным вратарем был Филипп Грубауэр. Однако, когда в первом раунде «Вашингтон» горел в серии 0:2, Холтби сумел выйти на лед, отлично провел следующие матчи и перевернул серию с «Коламбусом». Это дало хороший психологический импульс и самому голкиперу, и всей команде. Поэтому дальше они сумели одолеть «Питтсбург», вытянуть тяжелый финал конференции с «Тампа-Бэй» (4:3 в серии) и довести дело до конца в решающих матчах с «Вегасом». Вратарский фактор сыграл большую роль в успехе клуба.

Поражение от «Вашингтона» стало настоящим ударом для генерального менеджера «Вегаса» Джорджа Макфи. Он 17 лет (1997–2014) работал на аналогичной должности в столичной команде. В его дебютный сезон «Вашингтон» в первый и до нынешнего года единственный раз дошёл до финала Кубка Стэнли. В 1998 году команда с Петером Бондрой, Сергеем Гончаром и Андреем Николишиным в составе проиграла в четырех матчах «Детройту». Кроме того, именно Джордж Макфи привлек в ряды «Кэпиталз» Александра Овечкина, Ларса Бекстрема, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Брэйдена Холтби.

— Джордж был отличным руководителем, — отметил Петер Бондра, выступавший в составе «Вашингтона» в 1990–2003 годах. — Он очень помогал нам в любых вопросах, сумев убедить Гончара не уходить из команды, а также дождавшись, когда Николишин восстановится после травмы, из-за которой он пропустил полгода. Затем он сумел собрать нынешний «Вашингтон», а успех «Вегаса» в дебютном сезоне — это вообще работа экстра-класса.

Решающую шайбу в пятом матче с «Вегасом» забросил датчанин Ларс Эллер. 29-летний хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2016 года.

— Ларс очень быстро адаптировался в команде, — рассказал «Известиям» отец игрока, главный тренер молодежной сборной Дании Олаф Эллер. — Во многом это произошло благодаря Овечкину, который на правах главной звезды поддерживал его в первое время, подсказывал на тренировках, как действовать, и всячески помогал.

По мнению обладателя Кубка Стэнли-1996, олимпийского чемпиона-1988 Валерия Каменского, для российских игроков «Вашингтона» этот успех точно не станет последним.

— Уверен, ребята не будут останавливаться на достигнутом и постараются принести клубу еще не один титул, — заявил «Известиям» специалист. — Не сомневаюсь, что теперь еще большей мотивацией для них станет выигрыш олимпийского золота — единственной победы, которая им пока не покорилась. Овечкин, Кузнецов и Орлов сделают всё, чтобы восполнить этот пробел.

Предстоящим летом россияне покажут завоеванный Кубок Стэнли землякам: Александр Овечкин привезет его в Москву, Евгений Кузнецов — в Челябинск, а Дмитрий Орлов — в Новокузнецк.

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