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Трамп назвал Овечкина «настоящей суперзвездой»

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Фото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп поздравил с выигрышем Кубка Стэнли клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и отметил игру капитана команды Александра Овечкина.

Президент США на своей странице в Twitter назвал российского нападающего великолепным.

«Поздравляю «Вашингтон Кэпиталз» с отличной игрой и выигрышем Кубка Стэнли. Александр Овечкин, капитан команды, был великолепен — настоящая суперзвезда», — отметил его игру Трамп.

«Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии (4:3) и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые завоевал «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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