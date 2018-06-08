Главный тренер «Вашингтона» поделился бы призом Овечкина с Кузнецовым

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделил бы приз лучшему игроку Кубка Стэнли, который называется «Конн Смайт Трофи», между российскими игроками своей команды Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.

«Если бы меня спросили, кто заслуживает титул самого ценного игрока в плей-офф, то это был бы трудный выбор. Скорее всего, я бы разбил трофей между Овечкиным и Кузнецовым, потому что они оба великолепны», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

По мнению Тротца, Кузнецов сыграл на космическом уровне и стал лидером тогда, когда это требовалось команде. «Вообще он и Овечкин и протащили «Вашингтон» к победе», — резюмировал тренер.

8 июня «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 4:3 и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ впервые в карьере завоевал Александр Овечкин. До него только один россиянин получал этот трофей. В 2009 год приз вручили форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину.