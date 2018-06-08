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Александр Овечкин и его супруга ждут ребенка

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Фото: Instagram/nastyashubskaya
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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская ждут ребенка. Об этом сообщила в своем микроблоге в Twitter журналист The Washington Post Изабелль Хуршудян.

«Она [Анастасия Шубская] была сегодня на льду с сестрой и отцом. Болельщики поздравили ее и Александра с беременностью», — написала Хуршудян.

 Фотографию, подтверждающую данную информацию, 8 июня в Instagram выложила сама Шубская. 

В конце мая СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 24-летняя Шубская находится уже на седьмом месяце беременности.

Как сообщают «Дни.ру» со ссылкой на «7 дней», супруги уже выбрали имя для первенца. Если родится девочка, ее назовут Верой — в честь матери Шубской актрисы Веры Глаголевой, которая умерла от рака летом 2017 года.

8 июня стало известно, что Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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