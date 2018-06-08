Овечкина назвали самым ценным игроком Кубка Стэнли

Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые завоевал «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Трофей ранее доставался только одному россиянину — форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину в 2009 году. При этом Овечкин — первый капитан клуба, поднявший над головой Кубок Стэнли, из России.

Alex Ovechkin with a well deserved Conn Smythe Trophy win pic.twitter.com/4zbFyD9lUB — Hockey Hub (@HockeysHub) June 8, 2018

«Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии (4:3) и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

Овечкин забросил одну шайбу. Другой россиянин «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, став лучшим бомбардиром плей-офф (12+20).

Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером плей-офф, забросив 15 шайб. Также 32-летний нападающий занял второе место в списке бомбардиров c 27 очками — это лучший результат в карьере.

Овечкин в нынешнем сезоне также стал обладателем «Морис Ришар Трофи», приза главному снайперу регулярного чемпионата (49 голов).