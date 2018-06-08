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Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли

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Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3 и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

Форвард сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу. Другой россиянин «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Также у гостей отличились Якуб Врана, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер. У хозяев площадки голы забили Нэйт Шмидт, Давид Перрон и Райлли Смит.

Овечкин впервые получил «Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Кроме того, он стал лучшим снайпером как регулярного чемпионата (49 голов), так и плей-офф (15). Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 очка (12+20).

Ранее «Вашингтон» выходил в финал Кубка Стэнли в 1998 году, однако тогда в четырех матчах проиграл «Детройт Ред Уингз». «Вегас» стал третьим дебютантом НХЛ в истории, которому удалось дойти до финала Кубка Стэнли.

Овечкин ранее стал единственным россиянином, который вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

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