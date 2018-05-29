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Овечкин получил удар шайбой в лицо во время матча с «Вегасом»

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Команда Овечкина проиграла первый матч в финале Кубка Стэнли. Александр Великий всё равно сумел впечатлить зрителей. На счету российского хоккеиста голевая передача и отбитая лицом шайба.

Снаряд прилетел в лицо нападающему, когда тот сидел на скамейке запасных. Средняя скорость шайбы в хоккее — 110 км/ч, количество эмоций на лице капитана — 0. Первое, что сделал Овечкин, — пересчитал зубы, не добавилось ли новых пробелов.

Итог матча — 6:4 в пользу команды из Лас-Вегаса. Washington Capitals может взять реванш уже 31 мая. 

 

 

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