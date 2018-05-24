Овечкин пренебрег приметой перед финалом Кубка Стэнли

Игрок «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин пренебрег суеверием перед финалом Кубка Стэнли и взял в руки Приз принца Уэльского за победу в Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Согласно традиции, этого делать не принято, чтобы не «спугнуть» победу. Видео было опубликовано на странице организации в Twitter.

Перед этим «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче серии. Встреча завершилась со счетом 4:0. Одну из шайб забросил Овечкин. Он впервые в карьере добрался до полуфинала Кубка Стэнли.

«Осталось четыре игры — четыре победы. Будет непросто. Никто не говорит, что победа будет легкой. Видели, как тяжело складывалась предыдущая серия? Сейчас уже отступать некуда — надо воевать, надо играть», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».

Первый матч финальной серии между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталс» состоится 29 мая.

Ранее Александр Овечкин стал единственным россиянином, вошедшим в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).