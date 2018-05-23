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Экс-хоккеист «Спартака» Стоа подписал контракт с челябинским «Трактором»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Бывший хоккеист «Спартака», американский нападающий Райан Стоа подписал соглашение с челябинским клубом «Трактор» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Московский «Спартак» объявил о расторжении соглашения с 31-летним форвардом 22 мая. Специалисты полагают, что на приглашении Стоа в «Трактор» настоял Герман Титов, которого прочат на пост главного тренера челябинского клуба. Контракт Стоа рассчитан на один сезон, сообщает сайт kp.ru.

Американец с 2016 года выступал за «Спартак» и сумел повторить рекорд Штефана Ружички по числу шайб за «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ (22 шайбы). Всего в составе команды он провел 110 матчей, где забил 37 шайб и сделал 29 результативных передач. С 2014 по 2016 год Стоа играл в КХЛ за новокузнецкий «Металлург». До этого он выступал за «Колорадо» и «Вашингтон».

21 мая Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала рейтинг по итогам чемпионата мира в Дании. Россия опустилась в нем на третью позицию, уступив Швеции и Канаде.

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