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Овечкин впервые в карьере сыграет в финале Кубка Стэнли

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Фото: REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports
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«Вашингтон Кэпиталз» выиграл седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у «Тампы-Бэй Лайтнинг» и второй раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли.

Решающая встреча в Тампе завершилась победой гостей со счетом 4:0. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче, ему ассистировал Евгений Кузнецов, который продлил результативную серию в плей-офф до 10 матчей (6+9 очков).

Дублем в матче отметился Андре Бураковски, еще одну шайбу забросил Никлас Бэкстрем. Таким образом, «Вашингтон» впервые с 1998 года вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с дебютантом нынешнего сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Овечкин ранее стал единственным россиянином, который вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

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