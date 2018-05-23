КХЛ назвала состав символической сборной сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лауреатов приза «Золотой шлем», который вручается лучшим игрокам сезона.

В символическую сборную вошли вратарь челябинского «Трактора» Павел Францоуз, защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин и Богдан Киселевич из столичного ЦСКА, форвард петербургского СКА Никита Гусев, Джастин Азеведо из казанского «Ак Барса» и нападающий череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий, передает «Спорт-Экспресс».

Азеведо также получил приз самому ценному игроку плей-офф. Канадский форвард набрал 24 очка (9+15) в 19 матчах и помог «Ак Барсу» завоевать Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что хоккеист из Великобритании впервые будет выступать в КХЛ.

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