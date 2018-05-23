Хоккеист из Великобритании впервые будет выступать в КХЛ

Защитник сборной Великобритании по хоккею Бен О’Коннор подписал контракт с казахстанским клубом «Барыс». Об этом сообщил в пресс-службе хоккейного клуба.

Контракт О’Коннор с «Барсыом» рассчитан до 30 апреля 2019 года. Он стал первым британцем, который будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), пишет RT.

В течение последних трех с половиной сезонов О’Коннор выступал в составе команды «Шеффилд Стилерс» в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). В прошлом сезоне хоккеист заработал 53 очка, забросив 14 шайб и сделав 39 голевых передач в 55 матчах регулярного чемпионата. С 2011 по 2014 год он играл за казахстанские «Сарыарку» и «Арлан».

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