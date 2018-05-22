Стали известны соперники сборной РФ по хоккею на ЧМ-2019

Сборная России по хоккею вошла в состав группы B на этапе чемпионата мира 2019 года в Словакии. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Как пишет «Спорт-Экспресс», соперниками российской команды станут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Италии и Латвии. В составе группы A будут выступать Словакия, Канада, США, Финляндия, Германия, Дания, Франция и Великобритания.

В следующем году чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе.

Согласно рейтингу IIHF, по итогам ЧМ-2018 российские хоккеисты занимают третье место. Их опережает победитель прошедшего мирового первенства — сборная Швеции. Звание лидера досталось сборной Канады.