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Стали известны соперники сборной РФ по хоккею на ЧМ-2019

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Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Сборная России по хоккею вошла в состав группы B на этапе чемпионата мира 2019 года в Словакии. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Как пишет «Спорт-Экспресс», соперниками российской команды станут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Италии и Латвии. В составе группы A будут выступать Словакия, Канада, США, Финляндия, Германия, Дания, Франция и Великобритания.

В следующем году чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе.

Согласно рейтингу IIHF, по итогам ЧМ-2018 российские хоккеисты занимают третье место. Их опережает победитель прошедшего мирового первенства — сборная Швеции. Звание лидера досталось сборной Канады.

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