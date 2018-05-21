Сборная России по хоккею опустилась на третью строчку рейтинга IIHF

Сборная РФ по хоккею опустилась на третье место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира в Дании. Об этом сообщается на сайте организации.

Национальная команда России, завершившая выступление на мировом первенстве на стадии четвертьфинала, набрала 3930 очков. Вторая строчка рейтинга досталась сборной Швеции, которая защитила титул чемпиона мира. В активе шведских игроков — 3945 очков. Лидером рейтинга осталась сборная Канады, несмотря на поражение в матче за третье место от сборной США — в архиве канадцев 3990 очков. Американцы поднялись на четвертую позицию, набрав 3765 очков. Они опередили национальные команды Финляндии с 3765 очками и чехов, которые заработали 3690 очков, сообщает RT.

Лучшими игроками сборной России на ЧМ по хоккею названы Дацюк, Кошечкин и Андронов.