Прямой эфир

Сборная США обыграла Канаду в матче за бронзу ЧМ по хоккею

0
Фото: REUTERS/Grigory Dukor
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная США стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. В матче за 3-е место американцы победили канадскую команду. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Крис Крайдер, по шайбе забросили Ник Бонино и Андерс Ли. У канадцев точным броском отметился Марк-Эдуар Власич.

Матч за золото ЧМ-2018 пройдет 20 мая, встреча начнется в 21:15 по московскому времени. В решающей игре сразятся действующий чемпион мира сборная Швеции и сборная Швейцарии, сенсационно обыгравшая в полуфинале канадскую команду.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отель опроверг слухи о тратах сборной России по хоккею на водку и икру
Фазель похвалил сборную России по хоккею за игру в сезоне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017