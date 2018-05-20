Сборная США обыграла Канаду в матче за бронзу ЧМ по хоккею

Сборная США стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. В матче за 3-е место американцы победили канадскую команду. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Крис Крайдер, по шайбе забросили Ник Бонино и Андерс Ли. У канадцев точным броском отметился Марк-Эдуар Власич.

Матч за золото ЧМ-2018 пройдет 20 мая, встреча начнется в 21:15 по московскому времени. В решающей игре сразятся действующий чемпион мира сборная Швеции и сборная Швейцарии, сенсационно обыгравшая в полуфинале канадскую команду.

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