Сборная Швейцарии обыграла Канаду и вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии по хоккею обыграла команду Канады в полуфинале чемпионата мира в Дании и вышла в финал турнира.

Встреча состоялась в Копенгагене и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу швейцарцев.

В составе сборной Швейцарии шайбы забросили Тристан Шервей, открывший счет на 19-й минуте, Грегори Хофман (30) и Гаэтан Хаас (45).

За Канаду шайбы забили Бо Хорват (28) и Колтон Парайко (58).

Капитан канадцев Коннор Макдэвид прокомментировал поражение.

«В первом удалении мы здорово оборонялись, а в следующих двух пропустили. В этом и заключалась разница. У нас всё равно есть возможность выиграть последний матч турнира», — цитирует его «Чемпионат».

В финале Швейцария сыграет со сборной Швеции, которая ранее, 19 мая, разгромила команду США со счетом 6:0.

Американцы и канадцы сыграют в матче за третье место. Обе игры состоятся в воскресенье, 20 мая.

Напомним, сборная России завершила выступления на ЧМ, проиграв в ¼ финала команде Канады в овертайме.