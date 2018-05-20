Отель опроверг слухи о тратах сборной России по хоккею на водку и икру

Отель Tivoli Hotel and Congress Center, где проживала сборная России во время чемпионата мира по хоккею, опровергла информацию о многомиллионных тратах российских спортсменов на водку и икру.

В заявлении говорится, что хоккеистам подавали еду, которая соответствовала специальным диетическим требованиям. Отель не предоставлял спортсменам алкогольные напитки во время их проживания, сообщает ТАСС.

«Tivoli Hotel and Congress Center категорически опровергает содержание статьи, которая не основывается на фактах», — подчеркивается в сообщении.

Ранее финское издание Iltalehti опубликовало материал, в котором утверждалось, что за время пребывания в Дании сборная России потратила 355 тыс. Основной статьей расходов же стали водка и икра.

Российские хоккеисты на чемпионате мира – 2018 дошли до стадии 1/4 финала. В матче за выход в полуфинал сборная России уступила команде Канады со счетом 5:4 (ОТ).

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