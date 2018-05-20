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Фазель похвалил сборную России по хоккею за игру в сезоне

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подвел итоги для сборной России, которая выиграла хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пхенчхане и проиграла в 1/4 финала чемпионата мира в Дании, уступив сборной Канады (4:5 ОТ).

«На чемпионате мира России не повезло — она попала в четвертьфинале на Канаду. Согласитесь, третье место канадцев в группе, игравшей в Хернинге, — это стало сюрпризом. И когда ты, заняв второе место в своей группе, попадаешь на канадцев — это необычно», — резюмировал Фазель.

При этом он подчеркнул, что не считает судейство на чемпионате мира плохим и согласен с удалением Капризова в овертайме.

«Всё равно россиянам стоит гордиться своей командой. Прекрасный она провела сезон. Из-за этого она и была немного уставшей», ­— резюмировал президент Международной федерации хоккея во время пресс-конференции, посвященной итогам ЧМ-2018.

Сборная России покинула чемпионат мира по хоккею после того, как в четвертьфинале уступила канадцам. В основное время у «кленовых листьев» забросили шайбы Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис и Пьер-Люк Дюбуа. Среди россиян отличились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артем Анисимов. Решающая шайба была заброшена в овертайме на 65-й минуте — большинство реализовал Райан О’Райлли.

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