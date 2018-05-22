Хенрик Бах-Нильсен: «Новосибирск успешно организует МЧМ»

Завершившийся в Копенгагене и Хернинге чемпионат мира по хоккею стал первым в истории, прошедшим на территории Дании, еще 15 лет назад находившейся на задворках этого вида спорта. В интервью «Известиям» президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен подвел итоги турнира и оценил его организацию, а также поделился мнением о решении конгресса Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) доверить Новосибирску право проведения молодежного чемпионата мира 2023 года.

— Этот чемпионат мира оправдал ваши ожидания?

— Да, для нас турнир получился фантастическим. Дания впервые принимала чемпионат мира по хоккею. В последние годы мы сделали существенный шаг в развитии этого вида спорта в нашей стране. За прошедшие 10 лет наша сборная два раза выходила в четвертьфинал чемпионата мира, в том числе в 2016 году. Наша молодежная команда также добивалась выхода из группы на мировых первенствах. Популярность хоккея в Дании растет с каждым годом, поэтому для нас важно было провести этот турнир.

— Посещаемость матчей вас устроила?

— Да, она превзошла наши ожидания. Более 25 матчей собрали аншлаги, всего было продано более 525 тыс. билетов, хотя изначально мы рассчитывали реализовать около 300 тыс. Важно, что после этого в наши хоккейные школы придут заниматься еще больше детей. Уверен, развитие пойдет гораздо быстрее, чем до этого. Для нас сейчас важно построить еще несколько хороших стадионов, как в Копенгагене и Хернинге. А также больше детских тренировочных площадок. Сейчас у нас только 27 доступных с утра до ночи объектов, на которых можно заниматься хоккеем. В других местах время занятий ограничено. Нам надо увеличить количество катков, на которых можно заниматься с 7 до 22 часов.

— На посещаемость повлияло непривычно большое количество игроков НХЛ на чемпионате мира?

— Думаю, мы в любом случае собрали бы много зрителей. Что касается хоккеистов из НХЛ, то я рад, что мы увидели матчи такого уровня благодаря участию звезд вроде Коннора Макдэвида, Патрика Кейна и Себастьяна Ахо, огромного количества шведских игроков из лиги. Благодарен датским игрокам НХЛ, что они в полном составе согласились приехать в сборную на этот турнир. Это дало прекрасное зрелище. Нам повезло, что в год Олимпийских игр чемпионат мира оказался на таком высоком уровне в спортивном плане. Не знаю, было бы так же, если бы НХЛ отпустила своих хоккеистов в Пхенчхан. Но это не отменяет того, что мы увидели сейчас в Копенгагене и Хернинге.

— Почему сборная Дании играла в Хернинге, а не в Копенгагене?

— Мы решили, что это поднимет ажиотаж в таком небольшом городе, как Хернинг. И поможет продать больше билетов. В Копенгагене же играла сборная Швеции. Мы изначально понимали, что туда приедет много болельщиков из Мальме и других шведских городов. Им до Копенгагена ехать недалеко. Наше решение оправдало себя — обе арены чемпионата мира очень хорошо заполнялись.

— Много было российских болельщиков?

— У меня нет точных цифр, но достаточно. Почти все матчи с участием сборной России собирали аншлаги. Ваших болельщиков было не так много, как из Швеции, Финляндии или Швейцарии, но с учетом непростой логистики ажиотаж был очень высоким. Я очень рад этому, потому что еще на чемпионате мира в Москве и Санкт-Петербурге я видел, как у вас любят хоккей и как ваши люди умеют болеть за свою команду.

— В дни чемпионата мира конгресс IIHF в Копенгагене отдал Новосибирску право проведения молодежного чемпионата мира 2023. Как вы к этому отнеслись?

— Очень рад этому. Я знаю, что IIHF давно хотела провести крупный турнир в восточной части России. Знаю, что у вас всегда хорошо организовывают подобные соревнования. Так что уверен, Новосибирск справится.

— Ваш опыт может им пригодиться?

— Не знаю. Я никогда не был в Новосибирске. Не имею представления, как устроен город, какова логистика, какие расстояния от аэропорта до будущей арены и гостиниц. Если сравнивать с Москвой и Санкт-Петербургом, мы понимали сходства и различия с Копенгагеном. Поэтому в 2016 году, приехав на чемпионат мира в Россию, мы получили полезный для себя опыт в организации. Как будет с Новосибирском, пока не знаю, но при необходимости готовы оказать организаторам любую помощь. Но я уверен, что молодежный чемпионат мира в России пройдет на самом высоком уровне.

— Насколько повлияли на датский хоккей работа в вашем чемпионате советских и российских тренеров Виктора Кулагина и Валерия Брагина?

— Они оказали очень большую помощь нашему хоккею. Русские тренеры привнесли в наши команды системность и новые методы работы, которыми мы раньше не владели. Мы многое переняли от ведущих хоккейных стран — Швеции, Финляндии, Канады, США. Российское влияние на нас среди них очень значительное.

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