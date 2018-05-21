Тристан Шервей: «Перед полуфиналом Быков сказал мне не упускать шанс»

На завершившемся в Дании чемпионате мира по хоккею главную сенсацию преподнесла сборная Швейцарии. Подопечные Патрика Фишера стали четвертыми на групповой стадии, а в плей-офф поочередно отправили на отдых топовые сборные Финляндии (3:2 в четвертьфинале) и Канады (3:2 в полуфинале). В решающей встрече швейцарцы не совладали с действующими чемпионами мира — командой Швеции (2:3 Б), но выход в финал и итоговое серебро являются их однозначным успехом.

Нападающий сборной Швейцарии Тристан Шервей в интервью «Известиям» поделился мнением о прошедших матчах и рассказал, о чем он говорил с бывшим главным тренером сборной России Вячеславом Быковым накануне полуфинала.

— Какие эмоции испытываете от результатов этого чемпионата?

— Это фантастический результат. Мы довольны своим выступлением. Я в восторге от наших побед на этом чемпионате мира. В нас немногие верили накануне турнира, но за счет командной игры, невероятной самоотдачи и сплоченности всех игроков и тренерского штаба нам удалось пройти этот непростой путь.

— Когда вы поверили, что можете зайти так далеко?

— После матча с Россией (3:4) в групповом турнире. Мы тогда проиграли, но сумели оказать серьезное сопротивление вашей команде. Потом на равных играли со Швецией (3:5). И поняли: если не будем повторять ошибок, из-за которых пропускали голы от русских и шведов, то сможем преуспеть с Финляндией и Канадой.

— За счет чего вы обыграли таких топовых соперников?

— Тренеры сказали нам плотнее играть с каждым из чужих игроков, демонстрировать быстрый хоккей, не давать пространства сопернику ни на одном участке льда, быстро доставлять шайбу в чужую зону и совершать как можно больше бросков по воротам. И как можно меньше удаляться. Нам почти полностью это удалось, к чему не были готовы другие команды.

Вячеслав Быков даёт установку швейцарцу Тристану Шерве перед полуфиналом чемпионата мира против Канады. Парень занимался у него в детстве в школе Фрибурга. После такого разговора Тристан забил канадцам. Швейцария ведёт 1:0 после первого периода. pic.twitter.com/u8xW1k4LKf — FominA (@FominAlex1) 19 мая 2018 г.

— Как вам удалось сдержать Коннора Макдэвида?

— Мы проделали огромный объем работы и мешали ему свободно принимать шайбу. Даже наши нападающие встречали игроков Канады в ее зоне и затрудняли им выход в атаку. За счет этого Макдэвид имел не так много возможностей проявить себя. Как и остальные хоккеисты. Там много звездных игроков, и нам было важно не дать им сыграть в свой хоккей.

— За час до полуфинала с Канадой вы разговаривали с Вячеславом Быковым. Можете рассказать об этой встрече?

— Да, я встретил его, когда разминался. Я знаю его еще со времен, когда был ребенком. В моем родном городе в Швейцарии он был тренером моего брата. Он сказал мне «играть по-взрослому» и не упускать шанс. Быков много сделал для швейцарского хоккея, когда играл за «Фрибург», а затем работал тренером в его детской школе. Я сам воспитанник этого клуба, и Слава часто со мной общался, занимался со мной на льду и давал много советов.

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