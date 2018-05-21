Швеция стала чемпионом мира по хоккею второй год подряд

Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии и стала чемпионом мира по хоккею второй год подряд. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу шведов. Выявить победителя команды смогли только в послематчевой серии буллитов.

Игра проходила на «Роял Арене» в Копенгагене.

В команде победителей отличились Густав Нюквист (18-я) и Мика Зибанежад (35-я). Швейцарцы дважды выходили вперед в основное время благодаря голам Нино Нидеррайтера (17-я минута) и Тимо Мейера (24-я).

В серии буллитов точнее были хоккеисты Швеции. Решающий бросок на счету Филипа Форсберга.

Эта победа на чемпионатах мира стала 11-й для Швеции и второй подряд.

В 2017 году шведы завоевали золото также в серии буллитов, обыграв сборную Канады со счетом 2:1.

Ранее 20 мая в матче за бронзовые медали ЧМ сборная США обыграла канадцев со счетом 4:1.