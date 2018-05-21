Прямой эфир

Швеция стала чемпионом мира по хоккею второй год подряд

0
Фото: REUTERS/Grigory Dukor
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии и стала чемпионом мира по хоккею второй год подряд. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу шведов. Выявить победителя команды смогли только в послематчевой серии буллитов.

Игра проходила на «Роял Арене» в Копенгагене.

В команде победителей отличились Густав Нюквист (18-я) и Мика Зибанежад (35-я). Швейцарцы дважды выходили вперед в основное время благодаря голам Нино Нидеррайтера (17-я минута) и Тимо Мейера (24-я).

В серии буллитов точнее были хоккеисты Швеции. Решающий бросок на счету Филипа Форсберга.

Эта победа на чемпионатах мира стала 11-й для Швеции и второй подряд.

В 2017 году шведы завоевали золото также в серии буллитов, обыграв сборную Канады со счетом 2:1.

Ранее 20 мая в матче за бронзовые медали ЧМ сборная США обыграла канадцев со счетом 4:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фазель похвалил сборную России по хоккею за игру в сезоне
Сборная Швейцарии обыграла Канаду и вышла в финал ЧМ по хоккею

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017