Названы лучшие игроки чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) определила лучших игроков чемпионата мира 2018 года, который проходил с 4 по 20 мая в Дании.

Лучшим вратарем стал датчанин Фредерик Андерсен. Он сыграл в шести матчах домашнего чемпионата мира, в среднем отражая 94,4% бросков и пропуская по 1,65 шайбы за матч, сообщается на сайте федерации.

Лучшим защитником чемпионата мира признали представителя Швеции Джона Клингберга, на счету которого 6 (1+5) очков в 11 матчах.

Лучшим нападающим стал 20-летний финский форвард Себастьян Ахо, который в 8 матчах набрал 18 (9+9) очков.

Ранее, 21 мая, сообщалось, что сборная России по хоккею опустилась на третье место в рейтинге IIHF по итогам чемпионата мира в Дании.

Победителем чемпионата стала сборная Швеции, победившая в финале команду Швейцарии со счетом счетом 3:2. Бронзовыми призерами чемпионата стали хоккеисты США. Россияне выбыли из борьбы, проиграли Канаде в четвертьфинале.