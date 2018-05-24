ФХР заявила о вероятном продлении контракта с тренером Воробьевым

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что, скорее всего, контракт с Ильей Воробьевым будет продлен.

«Всё идет к тому, что с Воробьевым будет продлен контракт. Пока не знаем, на какой срок», — приводит слова Третьяка «Спорт-Экспресс».

На чемпионате мира в Дании специалист исполнял обязанности главного тренера сборной России. Команда завершила борьбу в четвертьфинале, уступив Канаде в овертайме (4:5).

Третьяк ранее заявил, что с работой Воробьева на руководящем посту в национальной команде связаны положительные изменения в игре сборной.

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