ФХР заявила о вероятном продлении контракта с тренером Воробьевым
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что, скорее всего, контракт с Ильей Воробьевым будет продлен.
«Всё идет к тому, что с Воробьевым будет продлен контракт. Пока не знаем, на какой срок», — приводит слова Третьяка «Спорт-Экспресс».
На чемпионате мира в Дании специалист исполнял обязанности главного тренера сборной России. Команда завершила борьбу в четвертьфинале, уступив Канаде в овертайме (4:5).
Третьяк ранее заявил, что с работой Воробьева на руководящем посту в национальной команде связаны положительные изменения в игре сборной.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter