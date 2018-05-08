Третьяк связал успехи сборной России на ЧМ с приходом Воробьева

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что положительные изменения в игре сборной на чемпионате мира в Дании связаны с работой исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьева.

«Положительные изменения в игре я связываю с работой Воробьева, потому что игроки придерживаются плана тренера», — сказал Третьяк ТАСС.

Россияне под руководством Воробьева одержали победы в первых трех матчах над французами, австрийцами и белорусами с общим счетом 20:0. Воробьев возглавил сборную в середине апреля, сменив Олега Знарка.

Сборная России занимает первое место в группе А с девятью очками. Следующий матч команда проведет против чехов 10 мая.

ЧМ по хоккею проходит в Копенгагене на «Роял-Арене» и в Хернинге на арене «Йюске-банк-боксен» с 4 по 20 мая.

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