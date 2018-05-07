Сборная России разгромила Белоруссию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала уверенную победу над белорусскими хоккеистами на чемпионате мира по хоккею, проходящему в Дании. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу российской команды.

В составе победителей шайбы забрасывали Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Кирилл Капризов и дважды Павел Дацюк.

Для сборной России эта победа стала третьей кряду на чемпионате мира. Ранее российские хоккеисты победили команды Франции и Австрии. Обе встречи завершились со счетом 7:0.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева сыграют с командой Чехии. Встреча пройдет в четверг, 10 мая. Матч начнется в 21:15 мск.

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