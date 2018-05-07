Бюджет чемпионата мира по хоккею в Дании составил €18 млн

Бюджет чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании составил €18 млн. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор оргкомитета турнира Энвер Хансен.

ЧМ по хоккею проходит в Копенгагене на «Роял-Арене» и в Хернинге на арене «Йюске-банк-боксен» с 4 по 20 мая. Сборная РФ одержала победы в двух матчах группы А над командами Франции и Австрии с одинаковым счетом 7:0.

По словам Хансена, организаторы намерены выручить порядка €1,5 млн.

Бюджет чемпионата мира по хоккею 2017 года, проходившего во Франции и Германии, составил больше €24 млн. Бюджет турнира 2016 года, состоявшегося в Москве и Санкт-Петербурге, составил порядка €20 млн, сообщает «Спорт-Экспресс».