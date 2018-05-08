Главный тренер сборной Белоруссии по хоккею покинул пост во время ЧМ

Канадец Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею. Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии, стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

«Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной», — говорится в сообщении.

До конца турнира командой будет руководить 54-летний Сергей Пушков. Льюис возглавлял сборную Белоруссии с 2014 года. Команда Белоруссии на турнире проиграла сборной России (0:6), Швеции (0:5) и Франции (2:6). Команда занимает последнее (восьмое) место в группе А.

ЧМ по хоккею проходит в Копенгагене на «Роял-Арене» и в Хернинге на арене «Йюске-банк-боксен» с 4 по 20 мая.

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