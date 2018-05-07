Кошечкин сыграет в воротах сборной России против Чехии на ЧМ

Ворота сборной России по хоккею в поединке с командой Чехии 10 мая на чемпионате мира будет защищать голкипер Василий Кошечкин.

«С чехами сыграет Василий Кошечкин», — приводит слова исполняющего обязанности главного тренера сборной Ильи Воробьева «Газета.ру».

Национальная команда ранее одержала уверенную победу над белорусскими хоккеистами со счетом 6:0.

ЧМ по хоккею проходит в Копенгагене на «Роял-Арене» и в Хернинге на арене «Йюске-банк-боксен» с 4 по 20 мая.

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