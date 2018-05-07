Полет нормальный

Сборная России уверенно начала свои выступления на чемпионате мира в Дании. Подопечные Ильи Воробьева с одинаковым счетом (7:0) разгромили команды Франции и Австрии. Этот турнир является первым для нашей сборной в статусе действующих олимпийских чемпионов. В феврале в южнокорейском Канныне под руководством Олега Знарка «Красная машина» принесла стране первое за 26 лет олимпийское золото. В апреле главный тренер триумфаторов покинул свой пост — ему на смену пришел Илья Воробьев, работавший в штабе национальной команды в Корее.

Новый тренер меньше месяца возглавляет сборную — при нем она проиграла пять из первых шести матчей на двух заключительных этапах Еврохоккейтура. Но старт чемпионата мира выдался успешным.

— Можно только порадоваться, что сборная России избежала осечек на старте, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион 1988 года, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский. — Да, соперники не самые выдающиеся, но так убедительно их победить — дорогого стоит. Разумеется, главные испытания у наших ребят еще впереди. Но сейчас им и не надо прыгать выше головы: на старте группового этапа всегда нужно время на то, чтобы привыкнуть к ритму, вкатиться в турнир. Поэтому пока всё идет по плану.

Лучшим бомбардиром сборной России по итогам первых двух матчей является автор победной шайбы в финале Олимпиады Кирилл Капризов. Он набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас». В матче с Австрией первые голы в карьере за национальную команду забили новички Илья Михеев и Максим Мамин.

— Нет смысла кого-то выделять в составе нашей дружины, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Говорить о том, что ребята из первого звена выступают очень сильно, тоже не вижу особого смысла. Это было изначально понятно: там собрались игровики. Приятно, что свои первые шайбы забросили дебютанты национальной команды, это важный опыт. В целом же очень радует командная игра наших ребят.

Волей календаря на старте группового этапа России достались не самые сложные соперники. Следующий матч она сыграет сегодня против сборной Белоруссии. Лишь вслед за ними в четверг дружина Воробьева сразится с одним из фаворитов турнира — командой Чехии. А последний матч в группе россияне проведут с действующим чемпионом мира — сборной Швеции.

— Изначально Россия находится в разных весовых категориях с обоими соперниками по стартовым матчам, поэтому победы были ожидаемы, — сказал «Известиям» чемпион мира 1993 года Андрей Николишин. — Удивительно только то, с каким счетом были разгромлены Франция и Австрия. Все-таки наша команда значительно обновилась, много новичков, поэтому приятно, что все отыграли эти встречи с максимальным удовольствием и отдачей. Но главные матчи в группе впереди — только по играм со Швецией и Чехией мы поймем, на что Россия может претендовать на этом турнире.

Сборная России поехала в Данию с той же вратарской бригадой, что и на победную Олимпиаду. Вновь в качестве первого номера выступает голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин. Однако вторым номером является уже не Илья Сорокин из ЦСКА, выходивший на лед как в Корее, так и на прошлогоднем чемпионате мира в Кёльне, а Игорь Шестёркин из СКА. Он уже подменил Кошечкина в третьем периоде матча с Австрией и сыграет против Белоруссии.

— Очень хорошо, что тренерский штаб старается давать игровое время обоим вратарям, — отметил бывший голкипер и тренер вратарей сборной СССР, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Александр Пашков. — Ведь на таких скоротечных турнирах часто может не пойти игра у кого-то из голкиперов в самый неподходящий момент. Или при неудачном ходе матчей плей-офф появится необходимость встряхнуть команду за счет замены вратаря. Для этого резервный голкипер должен быть в форме и готов в любой момент включиться в игру. Поэтому хорошо, что и Кошечкин, и Шестёркин сейчас имеют практику. Возможно, надо будет и Сорокину дать поиграть, если с кем-то из соперников будут такие же счета после двух периодов, как с Францией и Австрией.

Помимо Швеции, Чехии и Белоруссии россиянам также предстоит встретиться со Швейцарией и Словакией. Крепкие швейцарцы на старте турнира неожиданно потеряли одно очко с аутсайдером Австрией (победа 3:2 в овертайме), играющей на чемпионате мира впервые за 10 лет. В свою очередь, словаки, провалившие несколько последних турниров, неожиданно отобрали один балл у Чехии, упустив победу в основное время за 9 секунд до конца встречи и проиграв в овертайме со счётом 4:5.

— Уверен, наши хоккеисты не расслабятся по ходу турнира, — резюмировал Александр Кожевников. — По прошедшим матчам видно, что они играют с первой до последней минуты и даже серьезное преимущество не останавливает их, и они продолжают идти в атаку. При этом всем понятно, что серьезных соперников у нашей сборной еще не было. Интересно, как себя проявят ребята в предстоящих играх с более мастеровитыми сборными.

Групповой турнир чемпионата мира закончится 15 мая. Через два дня состоятся четвертьфинальные встречи.

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