Полет нормальный

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Сборная России стартовала на чемпионате мира с двух разгромных побед
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Сборная России уверенно начала свои выступления на чемпионате мира в Дании. Подопечные Ильи Воробьева с одинаковым счетом (7:0) разгромили команды Франции и Австрии. Этот турнир является первым для нашей сборной в статусе действующих олимпийских чемпионов. В феврале в южнокорейском Канныне под руководством Олега Знарка «Красная машина» принесла стране первое за 26 лет олимпийское золото. В апреле главный тренер триумфаторов покинул свой пост — ему на смену пришел Илья Воробьев, работавший в штабе национальной команды в Корее.

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Новый тренер меньше месяца возглавляет сборную — при нем она проиграла пять из первых шести матчей на двух заключительных этапах Еврохоккейтура. Но старт чемпионата мира выдался успешным.

— Можно только порадоваться, что сборная России избежала осечек на старте, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион 1988 года, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский. — Да, соперники не самые выдающиеся, но так убедительно их победить — дорогого стоит. Разумеется, главные испытания у наших ребят еще впереди. Но сейчас им и не надо прыгать выше головы: на старте группового этапа всегда нужно время на то, чтобы привыкнуть к ритму, вкатиться в турнир. Поэтому пока всё идет по плану.

Лучшим бомбардиром сборной России по итогам первых двух матчей является автор победной шайбы в финале Олимпиады Кирилл Капризов. Он набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас». В матче с Австрией первые голы в карьере за национальную команду забили новички Илья Михеев и Максим Мамин.

— Нет смысла кого-то выделять в составе нашей дружины, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Говорить о том, что ребята из первого звена выступают очень сильно, тоже не вижу особого смысла. Это было изначально понятно: там собрались игровики. Приятно, что свои первые шайбы забросили дебютанты национальной команды, это важный опыт. В целом же очень радует командная игра наших ребят.

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Волей календаря на старте группового этапа России достались не самые сложные соперники. Следующий матч она сыграет сегодня против сборной Белоруссии. Лишь вслед за ними в четверг дружина Воробьева сразится с одним из фаворитов турнира — командой Чехии. А последний матч в группе россияне проведут с действующим чемпионом мира — сборной Швеции.

— Изначально Россия находится в разных весовых категориях с обоими соперниками по стартовым матчам, поэтому победы были ожидаемы, — сказал «Известиям» чемпион мира 1993 года Андрей Николишин. — Удивительно только то, с каким счетом были разгромлены Франция и Австрия. Все-таки наша команда значительно обновилась, много новичков, поэтому приятно, что все отыграли эти встречи с максимальным удовольствием и отдачей. Но главные матчи в группе впереди — только по играм со Швецией и Чехией мы поймем, на что Россия может претендовать на этом турнире.

Сборная России поехала в Данию с той же вратарской бригадой, что и на победную Олимпиаду. Вновь в качестве первого номера выступает голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин. Однако вторым номером является уже не Илья Сорокин из ЦСКА, выходивший на лед как в Корее, так и на прошлогоднем чемпионате мира в Кёльне, а Игорь Шестёркин из СКА. Он уже подменил Кошечкина в третьем периоде матча с Австрией и сыграет против Белоруссии.

— Очень хорошо, что тренерский штаб старается давать игровое время обоим вратарям, — отметил бывший голкипер и тренер вратарей сборной СССР, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Александр Пашков. — Ведь на таких скоротечных турнирах часто может не пойти игра у кого-то из голкиперов в самый неподходящий момент. Или при неудачном ходе матчей плей-офф появится необходимость встряхнуть команду за счет замены вратаря. Для этого резервный голкипер должен быть в форме и готов в любой момент включиться в игру. Поэтому хорошо, что и Кошечкин, и Шестёркин сейчас имеют практику. Возможно, надо будет и Сорокину дать поиграть, если с кем-то из соперников будут такие же счета после двух периодов, как с Францией и Австрией.

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Помимо Швеции, Чехии и Белоруссии россиянам также предстоит встретиться со Швейцарией и Словакией. Крепкие швейцарцы на старте турнира неожиданно потеряли одно очко с аутсайдером Австрией (победа 3:2 в овертайме), играющей на чемпионате мира впервые за 10 лет. В свою очередь, словаки, провалившие несколько последних турниров, неожиданно отобрали один балл у Чехии, упустив победу в основное время за 9 секунд до конца встречи и проиграв в овертайме со счётом 4:5.

— Уверен, наши хоккеисты не расслабятся по ходу турнира, — резюмировал Александр Кожевников. — По прошедшим матчам видно, что они играют с первой до последней минуты и даже серьезное преимущество не останавливает их, и они продолжают идти в атаку. При этом всем понятно, что серьезных соперников у нашей сборной еще не было. Интересно, как себя проявят ребята в предстоящих играх с более мастеровитыми сборными.

Групповой турнир чемпионата мира закончится 15 мая. Через два дня состоятся четвертьфинальные встречи.

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