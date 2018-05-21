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«Вегас» стал первым финалистом Кубка Стэнли

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Фото: REUTERS/James Carey Lauder-USA TODAY Sports
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«Вегас» обыграл «Виннипег Джетс» в полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал первым финалистом Кубка Стэнли в текущем сезоне.

20 мая встреча завершилась со счетом 2:1. Таким образом, «Вегас» завершил серию со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 0:0, 2:1). В составе команды отличились Алекс Тух и Райан Ривс. У принимающей стороны — «Виннипег Джетс» — шайбу забросил Джош Моррисси.

Наставник победителей Жерар Галлан после матча отметил, что его подопечные не собираются сбавлять обороты, сообщает «Спорт-Экспресс».

Соперником «Вегаса» в финале Кубка Стэнли – 2018 станет победитель финальной серии между «Тампа Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталс».

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