Прямой эфир

Овечкин пообещал сравнять счет с «Тампой» в серии плей-офф НХЛ

0
Фото: ТАСС/Justin Cooper
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал сравнять счет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после проигрыша на последнем матче серии полуфинала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 20 мая «Тампа» выиграла третий матч подряд у «Вашингтона» со счетом 3:2. Овечкин отметился одной шайбой на 59-й минуте встречи, еще один гол на 25-й минуте оформил российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Сейчас противники команды Овечкина ведут в серии до четырех побед со счетом 3:2.

«Мы просто должны выиграть две игры. Наша цель — вернуться сюда, чтобы сыграть в седьмом матче», — заявил Александр Овечкин. Его цитирует «Спорт-Экспресс». Следующий матч «Вашингтона» и «Тампы» пройдет в Вашингтоне в ночь на 22 мая.

Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин стал единственным россиянином, который вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Вегас» в третий раз обыграл «Виннипег» в серии полуфинала плей-офф НХЛ
Илья Михеев: «Между чемпионатом мира и КХЛ большая разница»
Хоккеист сборной России — о первом в карьере мировом первенстве, голе в ворота Канады и причинах поражения в четвертьфинале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017