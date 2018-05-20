Овечкин пообещал сравнять счет с «Тампой» в серии плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал сравнять счет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после проигрыша на последнем матче серии полуфинала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 20 мая «Тампа» выиграла третий матч подряд у «Вашингтона» со счетом 3:2. Овечкин отметился одной шайбой на 59-й минуте встречи, еще один гол на 25-й минуте оформил российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Сейчас противники команды Овечкина ведут в серии до четырех побед со счетом 3:2.

«Мы просто должны выиграть две игры. Наша цель — вернуться сюда, чтобы сыграть в седьмом матче», — заявил Александр Овечкин. Его цитирует «Спорт-Экспресс». Следующий матч «Вашингтона» и «Тампы» пройдет в Вашингтоне в ночь на 22 мая.

Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин стал единственным россиянином, который вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).