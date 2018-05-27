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В успехе Александра Овечкина нашли заслугу жены

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан считает, что позитивное влияние на игру нападающего команды Александра Овечкина оказывает его супруга Анастасия.

«Он демонстрирует самый системный хоккей в карьере. Я думаю, что его жена Настя оказала на него хорошее влияние, и это сказалось на игре», — заявил Маклеллан, слова которого приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 24 мая «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче серии. Встреча завершилась со счетом 4:0. Одну из шайб забросил Овечкин, который впервые в карьере добрался до полуфинала Кубка Стэнли.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, поженились в августе 2016 года.

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