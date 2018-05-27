В успехе Александра Овечкина нашли заслугу жены

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан считает, что позитивное влияние на игру нападающего команды Александра Овечкина оказывает его супруга Анастасия.

«Он демонстрирует самый системный хоккей в карьере. Я думаю, что его жена Настя оказала на него хорошее влияние, и это сказалось на игре», — заявил Маклеллан, слова которого приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 24 мая «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче серии. Встреча завершилась со счетом 4:0. Одну из шайб забросил Овечкин, который впервые в карьере добрался до полуфинала Кубка Стэнли.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 24 Май 2018 в 6:19 PDT

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, поженились в августе 2016 года.