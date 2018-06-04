Овечкин и Кузнецов вытащили «Вашингтон»

Этой ночью в Вашингтоне состоится четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли. Местный одноименный клуб примет команду «Вегас Голден Найтс». Пока счет в серии 2:1 в пользу столичного коллектива. В случае выигрыша в предстоящей игре «Кэпиталз» окажется на расстоянии одной победы от первого в своей истории триумфа в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ключевую роль в успехе вашингтонцев играют россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

В целом весь «Вашингтон» сейчас предельно мобилизован, каждый из хоккеистов команды чувствует близость долгожданного трофея и отрабатывает на сто процентов каждый игровой эпизод, отметил в беседе с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли – 1996 Валерий Каменский.

— Но Саша и Женя бьются, не щадя себя, — заявил он. — Именно Овечкин с Кузнецовым являются душой и сердцем «Кэпиталз» в этом плей-офф и, в частности, в финале с «Вегасом».

Для столичного клуба этот финал начался неудачно. В первом матче подопечные Барри Тротца проиграли на выезде со счетом 4:6. Однако во второй игре в Лас-Вегасе вашингтонцы сумели восстановить равновесие, победив со счетом 3:2. Решающую вторую шайбу забросил Александр Овечкин, но эта победа была омрачена травмой Евгения Кузнецова — из-за повреждения руки его участие в третьем матче оказалось под вопросом. Многие эксперты в эти дни полагали, что отсутствие двукратного чемпиона мира обернется для «Вашингтона» катастрофой. В нынешнем плей-офф 26-летний форвард является лучшим бомбардиром команды — по системе «гол+пас» он набрал 27 (12+15) очков при показателе полезности «+8». При его игре в центре первого звена по-новому раскрылся и Александр Овечкин. В нынешнем Кубке Стэнли 32-летний нападающий набрал 25 (14+11) очков и по количеству заброшенных шайб является лучшим снайпером розыгрыша.

— Кузнецов помимо своего таланта и самоотдачи подкупает универсальностью, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Он может сыграть и в центре, и на фланге. Способен как индивидуально решить эпизод в атаке, так и отработать в обороне. Он много снабжает передачами Овечкина, выводя его под бросок. Конечно, при отсутствии Кузнецова есть и другие мастера — Бекстрем, О’Ши, Эллер. Но потеря Жени значительно снижает потенциал «Вашингтона». Его тактическая оснащенность и универсальность значительно развязывают руки команде и тренеру.

Во время утренней раскатки перед третьей игрой Евгений Кузнецов тренировался с командой в первой тройке с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном. Стало ясно, что уроженец Челябинска все-таки выйдет на лед. В итоге недолечившийся хоккеист принес «Вашингтону» важную победу во втором периоде, сначала записав на свой счет голевую передачу на Александра Овечкина, а затем и самостоятельно забросив шайбу, находясь не в своем звене с Ти Джеем О’Ши и Джеем Биглом. В третьем периоде «Вегас» отыграл одну шайбу, но за шесть минут до конца Деванте Смит-Пелли поставил в игре финальную точку — 3:1.

— Кузнецов проявил свой уральский характер — превозмог боль и вышел на лед, — заметил Александр Кожевников. — Понятно, что, когда идет финал и ставкой является главный трофей НХЛ, выйдешь и со сломанной ногой. Но поразительно то, как Женя смог сделать результат в этих условиях. Против него всю серию очень жестко играет защитник «Вегаса» (Брейден Макнэбб. — «Известия»). Не каждый выдержит такие удары по себе, но Кузнецов не просто это терпит, а сам заводится, навязывает ответную борьбу и в итоге отвечает голами и передачами.

Для Александра Овечкина этот плей-офф уже оказался самым результативным и успешным за все 13 лет в НХЛ. Он показал свой лучший результат по голам и очкам за время игры в «Вашингтоне» и близок к заветному титулу. Ранее «Кэпиталз» постоянно считались фаворитами, но не могли дойти даже до финала.

— Это один из сильнейших периодов в карьере Александра, — сказал Валерий Каменский. — Он стал больше работать на команду, еще больше борется и отрабатывает в обороне, а его фирменное голевое чутье и бросок никуда не делись. Это становится залогом успеха даже в самых сложных матчах.

Дебютант НХЛ «Вегас» также сотворил сенсацию, с первого раза выйдя в плей-офф и добравшись до финала Кубка Стэнли, но удачное начало серии с «Вашингтоном» пока не получило своего развития.

— «Вегас» уже прыгнул выше головы, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион – 1988 Илья Бякин, в конце 1990-х годов игравший за клуб «Лас-Вегас Тандер» в Интернациональной хоккейной лиге (ИХЛ). — У команды достаточно средний состав, который взял свое за счет дисциплины, командной игры и огромной самоотдачи. На «Вашингтон» этого вряд ли хватит. У «Кэпиталз» с характером тоже всё в порядке, а индивидуальное мастерство игроков гораздо выше. Так что вряд ли Овечкин с Кузнецовым упустят этот Кубок Стэнли.

До выигрыша Кубка Стэнли столичной команде осталось победить в двух матчах.

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