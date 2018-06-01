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Воробьев назначен главным тренером ХК СКА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Илья Воробьев назначен главным тренером хоккейного клуба СКА. Контракт со специалистом рассчитан на два года.

В тренерский штаб петербургской команды вошли Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин.

Работу в клубе продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, тренер по ОФП Юрий Жданов и тренер по ИФП Депис Коротышев. Должность тренера-методиста займет Ларс Юханссон, передает телеканал «78».

С 2016 по 2018 годы главным тренером петербургского клуба являлся Олег Знарок. В минувшем сезоне клуб СКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина, уступив ЦСКА. Серия завершилась со счетом 4:2 в пользу столичных армейцев. По окончании сезона Знарок объявил о решении покинуть команду.

Илья Воробьев в 2012 году был назначен на должность старшего тренера магнитогорского «Металлурга». В 2015-м специалист возглавил команду и в первом же сезоне привел ее к победе в Кубке Гагарина. В следующем сезоне «Металлург» дошел до финала турнира, однако уступил СКА в пятиматчевой серии. Специалист был уволен по ходу регулярного чемпионата КХЛ в текущем сезоне. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды. В 2018 году специалист встал у руля национальной сборной России.

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