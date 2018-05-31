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«Ак Барс» осудил пойманного пьяным за рулем хоккеиста Косова

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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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«Ак Барс» осудил хоккеиста команды Ярослава Косова, пойманного за рулем в нетрезвом виде. Заявление опубликовано на официальном сайте казанского клуба.

«Профессиональные спортсмены должны быть примером для подражания и с честью нести звание игрока татарстанского клуба», — говорится в сообщении.

В клубе подчеркнули, что к игроку, помимо административных мер, применят дисциплинарные санкции в соответствии с внутренними правилами «Ак Барса».

Инцидент произошел в ночь на 31 мая в Казани. Косова задержали автоинспекторы за езду в нетрезвом виде. На спортсмена составили административный протокол. Ему грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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