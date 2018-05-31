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Нападающего «Ак Барса» поймали за рулем в нетрезвом виде

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Казанские автоинспекторы задержали форварда «Ак Барсы» Ярослава Косова за езду за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили административный протокол.

Косов был задержан после празднования командой победы в Кубке Гагарина. Теперь игроку грозит штраф в 30 тыс. руб. и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет, сообщает «Спорт-Экспресс».

ХК «Ак Барс» официально прокомментирует происшествие в течение ближайших часов. Известно, что казанцы сделали Косову квалификационное предложение, но продление соглашение теперь под вопросом.

В конце апреля КХЛ назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина.

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