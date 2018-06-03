Нападающий «Вашингтона» Кузнецов стал первой звездой дня в НХЛ‍

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его команда одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли счетом 3:1.

Кузнецов принял участие в матче, несмотря на недавнюю травму, которую он получил во время игры. Спортсмен не только разыграл комбинацию, завершившуюся голом Александра Овечкина, но и забросил решающую шайбу.

«Как я играл сегодня через боль? Такая ситуация дает тебе эмоции. Вспомните баскетболиста Майкла Джордана — он ведь играл лучше всего, когда получил травму», — приводит слова Кузнецова «Газета.ру».

Сам Овечкин объяснил удачную связку с соотечественником тем, что у них «одинаковая школа хоккея» и разговаривают они на одном языке. Для него же гол в матче с «Вегасом» стал 14-м в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Нападающий повторил клубный рекорд Джона Дрюса от 1990 года. В списке бомбардиров текущего сезона Овечкин идет на втором месте с 25 очками.

Следующий матч финальной серии Кубка, который состоится 5 мая, также пройдет на площадке «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что нападающий Евгений Кузнецов получил травму во время игры против «Вегас Голден Найтс». Защитник команды-соперника Брэйден Макнэбб впечатал его в борт. Россиянин покинул площадку, держась за левую руку. Продолжить игру он не смог.