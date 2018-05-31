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Кузнецов получил травму во втором матче финала Кубка Стэнли

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Фото: ТАСС/Scott Taetsch
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Российский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», получил травму во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс».

Инцидент произошел в концовке первого периода. Защитник Брэйден Макнэбб грубо сыграл против россиянина в средней зоне, впечатав его в борт. Кузнецов покинул площадку, держась за левую руку. Продолжить игру спортсмен не смог.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заверил, что всё с Кузнецовым будет в порядке и он сможет восстановиться к третьему матчу финальной серии, передает ТАСС.

Второй матч между командами завершился со счетом 2:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». Таким образом, счет в финальной серии стал равным — 1:1. Следующий матч пройдет 3 июня. Начало — в 3:00 по московскому времени.

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