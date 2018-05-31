Кузнецов получил травму во втором матче финала Кубка Стэнли

Российский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», получил травму во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс».

Инцидент произошел в концовке первого периода. Защитник Брэйден Макнэбб грубо сыграл против россиянина в средней зоне, впечатав его в борт. Кузнецов покинул площадку, держась за левую руку. Продолжить игру спортсмен не смог.

Kuznetsov heads to the locker room after a high hit from McNabb. 😟😟😟



Stream #CapsKnights live: https://t.co/eVSyFueu2t pic.twitter.com/WmIH78aFPh — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) May 31, 2018

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заверил, что всё с Кузнецовым будет в порядке и он сможет восстановиться к третьему матчу финальной серии, передает ТАСС.

Второй матч между командами завершился со счетом 2:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». Таким образом, счет в финальной серии стал равным — 1:1. Следующий матч пройдет 3 июня. Начало — в 3:00 по московскому времени.

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