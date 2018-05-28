«Час икс» для Овечкина

Сегодня ночью в Лас-Вегасе стартует финальная серия Кубка Стэнли. В первом матче дебютант Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» будет принимать на своем льду «Вашингтон», за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Для Овечкина этот финал может оказаться одним из решающих моментов всей его заокеанской карьеры. В течение 13 сезонов его выступлений за «Вашингтон» столичная команда не раз называлась в числе фаворитов в борьбе за победу в плей-офф лиги, но всякий раз не могла дойти даже до финала Восточной конференции.

32-летний Александр Овечкин трижды выигрывал Президентский кубок (2010, 2016, 2017) — приз победителю регулярного чемпионата НХЛ, но в плей-офф его команда неоднократно терпела неудачи. Это обеспечило клубу репутацию главных неудачников НХЛ, неспособных добиться успеха при наличии одного из сильнейших составов в лиге. Впрочем, те же проблемы «Кэпиталз» испытывал и до прихода Овечкина. За 44-летнюю историю клуба до нынешнего сезона он всего один раз выходил в финал Кубка Стэнли — это было в 1998 году. Тогда в решающей серии они разгромно уступили «Детройту» (0:4), в составе которого выступали Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Виктор Козлов.

— Возможно, для Овечкина это будет решающая серия в карьере, — заявил «Известиям» трехкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос. — Он очень изменил свою игру в нынешнем чемпионате НХЛ, стал больше играть на команду. Видно, насколько важно для Александра сломать эту серию неудач «Вашингтона». Возможно, это последний для него шанс выиграть Кубок Стэнли. Поэтому он готов умереть за свою команду. Не зря он проводит один из самых результативных сезонов в карьере.

Во втором раунде плей-офф «Вашингтон» сумел одолеть обладателя двух предыдущих Кубков Стэнли — «Питтсбург» — с Сидни Кросби и Евгением Малкиным в составе. В финале конференции в семи матчах была обыграна «Тампа», считавшаяся одним из фаворитов розыгрыша благодаря результативной игре нападающего Никиты Кучерова, а также надежности в воротах Андрея Василевского, претендующего на приз «Везина Трофи» (награда лучшему голкиперу сезона).

— То, что «Вашингтон» наконец сумел преодолеть все эти барьеры, огромная заслуга Овечкина, — рассказал «Известиям» бывший нападающий «Оттавы Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин. — Саша уже забросил больше 600 шайб в НХЛ, а в нынешнем сезоне близок к собственному рекорду результативности в плей-офф. И забил несколько решающих голов. Природный талант Овечкина сочетается с уникальным трудолюбием. И главное, что тренеры «Вашингтона» правильно его используют, отталкиваясь от сильных качеств форварда. В первую очередь, это бросок, который очень непредсказуем и неудобен для вратарей. И под который всегда готовы отдать передачу не менее звездные партнеры Саши — Никлас Бэкстрем и Женя Кузнецов.

Всего на счету Овечкина в нынешнем плей-офф 10 голов. Больше было только в 2009 году, когда Александр забросил 11 шайб. При этом по системе «гол+пас» он уже проводит лучший в карьере Кубок Стэнли. Вместе с 10 результативными передачами на счету Ови сейчас 22 очка, что на один балл больше предыдущего рекорда 2009 года. Однако лучшим бомбардиром «Вашингтона» является Евгений Кузнецов — 24 очка (11+13). Прошлым летом он подписал с клубом новый долгосрочный контракт на 8 лет на общую сумму $62,4 млн. В это же время продлил отношения с «Кэпиталз» и защитник Дмитрий Орлов — в ближайшие 6 лет он заработает $30,6 млн.

— Кузнецов и Орлов в нынешнем сезоне играют более заметную роль в игре «Вашингтона», чем раньше, — поделился мнением с «Известиями» главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс», легендарный канадский наставник Майк Бэбкок. — Их роль в успехах «Вашингтона» трудно переоценить. Надо отметить работу главного тренера команды Бари Тротца, который нашел всем своим хоккеистам правильное применение. В результате и русские игроки, и Мэтт Нисканен, и Ти Джей О’Ши, и Ларс Эллер показывают свой лучший хоккей в карьере. Также надежны оба вратаря Филипп Грубауэр и Брэйден Холтби. Поэтому даже потеря из-за травмы такого мастера, как Бэкстрем, не сказывается на игре.

Противостоять «Вашингтону» будет сенсационный дебютант НХЛ «Вегас». Клуб из игорной столицы был создан только год назад. И сразу наделал шуму в регулярном чемпионате, а затем с первой попытки дошел до финала Кубка Стэнли. Собирал команду генеральный менеджер Джордж Макфи, который 17 лет (1997–2014) занимал аналогичный пост в «Вашингтоне». В его дебютный сезон случился первый финал Кубка Стэнли в истории клуба, а впоследствии именно Макфи привел в команду всех ее нынешних лидеров.

— Работа генерального менеджера в успехе «Вегаса» сыграла огромное значение, — резюмировал Алексей Яшин, являющийся миноритарным акционером клуба из Лас-Вегаса. — Он сумел грамотно подобрать хоккеистов, оказавшихся ненужными другим клубам и попавших на драфт расширения. Многие из них были раньше на вторых-третьих ролях, а сейчас получили больше игрового времени и возможность себя проявить. В результате не самые звездные исполнители за счет сумасшедшей самоотдачи привели «Вегас» к такому результату. Это фантастика и что-то невероятное. Не знаю, кто фаворит финала — все очень непредсказуемо. Но «Вегас» прибавляет с каждой серией — победа в пяти матчах финала Восточной конференции над «Виннипег Джетс» (4:1) тому свидетельство.

Первые два матча финала состоятся в Лас-Вегасе, затем серия переедет в Вашингтон.

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