Овечкин рвется к Гретцки

Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), продолжив шествие к рекорду легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, на счету которого 892 гола в сильнейшем первенстве мира. 32-летний форвард «Вашингтон Кэпиталз» лидирует в гонке снайперов НХЛ нынешнего сезона — в 69 матчах на его счету 41 взятие ворот соперника. С этим показателем россиянин опережает своих ближайших преследователей Патрика Лайне («Виннипег Джетс») и Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз») на одну и три шайбы соответственно.

Побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки Александру Овечкину будет очень тяжело, но исключать этого точно нельзя, заявил «Известиям» олимпийский чемпион – 1988, обладатель Кубка Стэнли – 1996 Валерий Каменский.

— Сейчас Саша проводит лучший за последнее время сезон, очень серьезно подготовившись физически прошлым летом, — сказал он. — После небольшого спада в двух предыдущих розыгрышах НХЛ он играет как в свои лучшие годы. Кроме того, Овечкин стал гораздо лучше действовать в команде, хотя раньше склонялся к индивидуальной игре, что в итоге позволило ему в уже немолодом возрасте улучшить свои показатели. Усложнить задачу ему могут только возможный локаут НХЛ, а также ситуация с Олимпиадой-2022, если лига снова не захочет отпускать на Игры своих хоккеистов. Знаю, как Саша хочет выиграть со сборной олимпийское золото. В Пекине у него может быть последний шанс. Не хочется, чтобы ему пришлось снова выбирать между клубом и национальной командой.

На сегодняшний день россиянин уже превзошел по голам собственные показатели прошлого сезона НХЛ, когда на его счету было 33 шайбы в «регулярке» и пять — в плей-офф.

— Овечкину очень повезло — он практически избежал травм за свою карьеру, что особенно впечатляет при довольно жесткой манере игры хоккеистов в НХЛ. Пусть сейчас там и стало гораздо меньше грязных приемов по сравнению с 1990-ми, — сказал «Известиям» двукратный лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ Павел Буре. — Кроме того, перед этим сезоном Саша очень внимательно отнесся к своему физическому состоянию, понимая, что в его возрасте любая мелочь может помешать действовать в полную силу. Если Овечкин будет удерживать это состояние ближайшие пять лет, его шансы приблизиться к кажущейся недосягаемой планке Гретцки довольно велики.

В нынешнем регулярном чемпионате «Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В двух предыдущих сезонах подопечные Бари Тротца выигрывали Президентский кубок — приз победителю «регулярки». Еще один подобный трофей команда завоевала в 2010 году под руководством Брюса Будро, но пока «Кэпиталз» так и не удалось выиграть главный приз НХЛ — Кубок Стэнли.

— Если не в этом сезоне, то в будущем «Вашингтон» всё равно выиграет Кубок Стэнли, — заявил Валерий Каменский. — В предыдущие сезоны команда натолкнулась на жесткое доминирование «Питтсбурга» на Востоке. Сейчас мы видим, что у «пингвинов» наступил спад. Хотя к плей-офф они всё равно подойдут в оптимальном состоянии. Кроме того, очень хороша сейчас и «Тампа-Бэй Лайтининг» во главе с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским. Но рано или поздно «Вашингтон» должен будет их превзойти — еще есть резервы для роста у Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, которые заключили летом новые контракты и сейчас становятся лидерами команды. Есть и надежные Никлас Бекстрем и Ти Джей О’Ши. Ну а если Овечкин будет держать форму еще несколько сезонов, команда наконец доберется до своей цели.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года (с перерывом на локаут осенью 2012-го). Годом ранее он был выбран столичным клубом под первым номером в первом раунде драфта. Он шесть раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата, получал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир по систему «гол+пас» и трижды становился обладателем самого престижного индивидуального приза «Харт Трофи» — его вручают игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в «регулярке». Также на счету россиянина три приза «Тед Линдсей Эворд» как самому выдающемуся хоккеисту сезона и «Колдер Трофи» – 2006 как лучшему новичку. Александр Овечкин семь раз участвовал в Матче звезд НХЛ, а в 2017 году вошел в список 100 лучших игроков в истории лиги.

В составе московского «Динамо» Александр Овечкин в 2005 году завоевал золото российской Суперлиги. Со сборной России в 2003 году он выиграл молодежный чемпионат мира, а в составе взрослой национальной команды становился призером восьми мировых первенств, три из которых (в 2008, 2012, 2014 годах) он выиграл.

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