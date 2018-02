Овечкин набрал 1100-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лики (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд» набрал 4 (1+3) очка. Тем самым хоккеист достиг отметки в 1100 очков (592+508) за карьеру.

The points just keep on coming for @ovi8. That's now 1100 points for The Great 8!#NHLMilestones via @SAPSports: https://t.co/PK0RCd0J5x pic.twitter.com/kE0ZFv1eCT