Овечкин набрал 1100-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лики (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд» набрал 4 (1+3) очка. Тем самым хоккеист достиг отметки в 1100 очков (592+508) за карьеру.

Встреча между клубами закончилась победой столичной команды со счетом 5:2 (0:0, 2:0, 3:2). Помимо россиянина, в составе «Вашингтона» отличились Андре Бураковски, Никлас Бекстрем и Том Уилсон дважды.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Нино Нидеррайтер (45-я минута) и Эрик Стаал (47).

Лучшим игроком матча признан голкипер победителей Филипп Грубауэр, отразивший 32 броска. Второй звездой встречи назвали Овечкина. Замкнул тройку лучших нападающий «Вашингтона» Том Уилсон.

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