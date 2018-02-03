Овечкин и Малкин забросили по две шайбы в матче «Питтсбурга» и «Вашингтона»

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:4. Все четверо российских игроков в составе обеих команд сумели отметиться голами.

В составе «Питтсбурга» две шайбы забросил Евгений Малкин. У «Вашингтона» отличились Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Также на счету Малкина две голевые передачи, по одному результативному пасу записали на свой счет Овечкин, Кузнецов и Орлов.

Ранее Малкин был признан в НХЛ первой звездой января.

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