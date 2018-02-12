Шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:5 ОТ.

В составе столичной команды шайбы забрасывали Александр Овечкин, Бретт Коннолли, Дмитрий Орлов и Никлас Бекстрем. Для Овечкина эта шайба стала 33-й в сезоне, передает газета «Спорт-Экспресс».

У «Детройта» шайбами отметились Джастин Абделкейдер, Люк Гленденинг, Энтони Манта и Томаш Татар.

Основное время матча завершилось вничью, а победитель определился в овертайме. Решающую шайбу на 63-й минуте забросил Томаш Татар, оформив дубль.

«Вашингтон» после 55 игр набрал 70 очков, команда занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ.

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