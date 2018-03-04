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Голы Овечкина и Кузнецова позволили «Вашингтону» победить в матче НХЛ

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Фото: REUTERS
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«Вашингтон Кэпиталз» смог одержать победу над «Торонто Мейпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заброшенными шайбами в команде победителей отличились двое россиян: Александр Овечкин (7) и Евгений Кузнецов (4). Шайбы также забросили Никлас Бекстрём (17), Чендлер Стивенсон (29), Якуб Врана (31). Из команды «Торонто» голы забили Зак Хайман (6) и Назем Кадри (28), передает «Спорт-Экспресс».

Матч проводился на стадионе Navy-Marine Corps Memorial в Аннаполисе (штат Мэриленд).

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Чикаго» забросил семь шайб в ворота «Вашингтона» в НХЛ. Заброшенными шайбами отличились Артем Анисимов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

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