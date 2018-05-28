Канадский тренер сборной Латвии Хартли возглавил клуб КХЛ

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что клуб подписал контракт с главным тренером сборной Латвии Бобом Хартли.

«Ни для кого не секрет, что у нас уже была договоренность с одним российским специалистом, Ильей Воробьевым, но он пошел на повышение — в сборную России, и нам пришлось менять тактику поиска тренера», — сказал Крылов в эфире «Матч ТВ».

Контракт 57-летнего Хартли с Латвийской федерацией хоккея рассчитан до 2022 года, специалист будет совмещать пост с работой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые с 1998 года вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с дебютантом нынешнего сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Александр Овечкин стал единственным россиянином, который вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

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