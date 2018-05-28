Прямой эфир

Канадский тренер сборной Латвии Хартли возглавил клуб КХЛ

0
Фото: Global Look Press/Vegard Wivestad GrÂ¯Tt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что клуб подписал контракт с главным тренером сборной Латвии Бобом Хартли. 

«Ни для кого не секрет, что у нас уже была договоренность с одним российским специалистом, Ильей Воробьевым, но он пошел на повышение — в сборную России, и нам пришлось менять тактику поиска тренера», — сказал Крылов в эфире «Матч ТВ».

Контракт 57-летнего Хартли с Латвийской федерацией хоккея рассчитан до 2022 года, специалист будет совмещать пост с работой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые с 1998 года вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с дебютантом нынешнего сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Александр Овечкин стал единственным россиянином, который вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хоккеиста «Авангарда» назвали лучшим игроком сборной России на ЧМ
Семья в США назвала сына в честь российского хоккеиста Овечкина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017