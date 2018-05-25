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Хоккеиста «Авангарда» назвали лучшим игроком сборной России на ЧМ

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Хоккеист омского «Авангарда» Илья Михеев назван лучшим игроком сборной России на прошедшем чемпионате мира по версии портала Sport24. Издание отмечает, что в настоящего лидера форвард превратился после того, как в него поверил тренер национальной команды Илья Воробьев.

Нападающий стал автором шайб в матчах против Австрии, Словакии и Канады. Однако особенно эксперты хвалят игру 24-летнего спортсмена в матче чемпионата против «звездной, напичканной энхаэловцами» команды Швеции.

«Он выдал настолько крутую игру, что скауты сильнейшей лиги мира могли предлагать ему контракт сразу после финальной сирены. Илья как будто всю жизнь играл против соперников такого уровня», — пишет портал Sport24.

Михеева назвали главным открытием чемпионата мира – 2018 в Дании. По системе «гол+пас» форвард набрал четыре очка. Кроме того, в этом сезоне 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром по итогам десятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Ранее стали известны соперники сборной России по хоккею на мировом первенстве в следующем году. Национальная команда вошла в состав группы B.

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