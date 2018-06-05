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Четыре очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас» в НХЛ

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
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«Вашингтон» победил «Вегас» в четвертом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 

Встреча завершилась со счетом 6:2. Таким образом, «Кэпиталз» выиграли третий матч подряд и повели в серии до четырех побед — 3:1.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал четыре результативные передачи, Александр Овечкин — один голевой пас.

Следующий матч пройдет 8 июня на льду «Вегаса».

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в интервью «Известиям» оценил выступление сборной России в минувшем сезоне. По его словам, у российской команды выдался «хороший сезон».

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