Глава Международной федерации хоккея оценил выступление России на ЧМ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в интервью «Известиям» оценил выступление сборной России в минувшем сезоне. По его словам, у российской команды выдался «хороший сезон».

«Думаю, что на чемпионате мира — с учетом всех обстоятельств — Россия также показала себя достойно. У вас не смогли играть многие звезды из НХЛ из-за травм и долгих игр в Кубке Стэнли. Не было ряда хоккеистов из золотой олимпийской команды, для которых сезон выдался очень сложным», — прокомментировал функционер вылет национальной команды в четвертьфинале мирового первенства.

В то же время Фазель поздравил сборную с первым за 26 лет олимпийским золотом.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Рене Фазель: «У сборной России был хороший сезон»