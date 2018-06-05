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Глава Международной федерации хоккея оценил выступление России на ЧМ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в интервью «Известиям» оценил выступление сборной России в минувшем сезоне. По его словам, у российской команды выдался «хороший сезон».

«Думаю, что на чемпионате мира — с учетом всех обстоятельств — Россия также показала себя достойно. У вас не смогли играть многие звезды из НХЛ из-за травм и долгих игр в Кубке Стэнли. Не было ряда хоккеистов из золотой олимпийской команды, для которых сезон выдался очень сложным», — прокомментировал функционер вылет национальной команды в четвертьфинале мирового первенства.

В то же время Фазель поздравил сборную с первым за 26 лет олимпийским золотом. 

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Рене Фазель: «У сборной России был хороший сезон»

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