Рене Фазель: «У сборной России был хороший сезон»

Чемпионат мира по хоккею, прошедший в Дании, стал вторым крупным турниром в 2018 году после Игр в Пхёнчхане. Несмотря на то что постолимпийские мировые первенства обычно не вызывают большого ажиотажа, нынешний ЧМ показал хорошую посещаемость. А за счет приезда звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не имевших возможности участвовать в Играх, высоким оказался и уровень игры в большинстве матчей.

Об итогах мирового первенства в Дании, выступлении сборной России на турнире и предстоящей поездке на стартующий в июне чемпионат мира по футболу в интервью «Известиям» рассказал президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель.

— Прошедший чемпионат мира оправдал ожидания с учетом состава команд?

— Да, я считаю, что чемпионат мира удался. Был большой интерес со стороны болельщиков многих стран, на большинстве матчей была хорошая посещаемость. А главное — мы увидели прекрасный хоккей в исполнении мастеров из НХЛ, КХЛ и европейских национальных чемпионатов. Буду рад, если каждый год на мировом первенстве будут собираться такие составы. Большинство сильнейших игроков хотят приезжать на чемпионаты мира. Это подтверждает и реакция хоккеистов из НХЛ на невозможность участвовать в Олимпийских играх. Многие приехали в Данию потому, что соскучились по крупным турнирам среди национальных сборных. В связи с этим мы планируем начать следующий чемпионат мира в Словакии на неделю позже, чем обычно.

— То, что чемпионат мира 2019 года начнется 10 мая, когда в Кубке Стэнли подходят к концу вторые раунды, позволит увеличить количество игроков из НХЛ?

— Это зависит от национальных федераций и тренерских штабов сборных. Им нужно договариваться со своими звездами. Если игрок травмирован или еще играет в Кубке Стэнли, то мы ничего сделать не можем. А в остальном участие игроков уровня Александра Овечкина, Коннора Макдэвида, Сидни Кросби, Евгения Малкина или Патрика Кейна — это вопрос переговоров с ними национальных хоккейных федераций. IIHF никак на это повлиять не может. Но сдвигом календаря чемпионата мира на одну неделю мы постарались помочь всем заинтересованным сторонам.

— А следующие чемпионаты мира — например, Швейцарию-2020 или Ригу/Минск-2021 — нельзя сдвинуть еще дальше? Скажем, на 15 мая?

— Нет, этого не будет. Если сделать подобным образом, то мы будем играть до июня. И это не очень хорошо. Кроме того, я не думаю, что это решит проблему, о которой вы говорите. Да, мы почти гарантированно будем получать на турнир хоккеистов из НХЛ, вылетевших из Кубка Стэнли по итогам второго раунда. В ходе чемпионата даже будет шанс, что приедут участники финалов конференций. Но что делать с рано закончившими сезон игроками? С теми, кто не прошел в плей-офф НХЛ или вылетел в первом раунде? А также с игроками из КХЛ и европейских чемпионатов? У некоторых хоккеистов сезон заканчивается в марте-апреле. Многие будут отдыхать или тренироваться месяц или даже полтора месяца, а потом ехать на чемпионат мира. Боюсь, это станет для них поводом отказаться от поездки. Да и играть до июня хоккеистам, проведшим очень тяжелые сезоны, было бы неправильно. Поэтому мы не должны уходить в другую крайность. Я считаю, что старт 10 мая и финиш 26 мая, как это будет в следующем году, — наиболее сбалансированный вариант. Но и это еще нуждается в проверке. В следующем мае в Братиславе и Кошице мы посмотрим, как это скажется, и подумаем, стоит ли оставлять подобный календарь.

— Как вы оцените выступление сборной России на чемпионате мира?

— У вашей сборной был хороший сезон. В любом случае еще раз хочу поздравить ее с первым за 26 лет олимпийским золотом — первым после распада СССР. Думаю, что на чемпионате мира — с учетом всех обстоятельств — Россия также показала себя достойно. У вас не смогли играть многие звезды из НХЛ из-за травм и долгих игр в Кубке Стэнли. Не было ряда хоккеистов из золотой олимпийской команды, для которых сезон выдался очень сложным. Но с большим количеством новичков и новым тренерским штабом вы на равных сыграли со Швецией (1:3), Чехией (3:4 ОТ) и Канадой (4:5 ОТ). В четвертьфинале была настоящая битва, один из лучших матчей в истории противостояния России и Канады. Качество игры соответствовало вывеске и, уверен, порадовало зрителей. Раз матч дошел до овертайма, значит, он был абсолютно равным. Но всё решили детали — удаление Кирилла Капризова и мастерство Канады в большинстве. Я думаю, Россия показала хороший хоккей в Дании и находится на правильном пути.

— Ваши соотечественники, швейцарцы, лишь по буллитам проиграли Швеции в финале (2:3). Есть шанс, что они выиграют первое золото чемпионата мира, пока вы возглавляете IIHF?

— Возможно, это получится у них в следующий раз. Возможно, на домашнем чемпионате мира в Цюрихе и Лозанне. На самом деле мне кажется, что финальная игра в Копенгагене была очень хороша. Шведская команда была сильнее, но, должен сказать, Швейцария отлично играла — ребята были сосредоточены в каждом эпизоде, не запаниковали, когда шведы начали на них давить. У швейцарцев была отличная возможность победить ближе к концу овертайма, когда Кевин Фиала бил с трех метров под перекладину. В девяти случаях из десяти это был бы результативный бросок, но блестяще сыграл вратарь Швеции Андерс Нильссон. Это же хоккей. Если не забиваешь в таких моментах — не выигрываешь. А буллиты есть буллиты. Они слишком непредсказуемы. Если бы швейцарцы забили в овертайме, они бы выиграли.

— Для Дании хоккей — новый вид спорта. Что вы можете сказать об организации этого чемпионата?

— Организация хорошая. Большинство болельщиков, команд и игроков довольны тем, как всё прошло. И мы в IIHF довольны организацией. Датский оргкомитет отлично поработал, они молодцы. Огромное количество зрителей, больше 500 тыс. человек на матчах — это замечательно.

— Какая из стран, для которых хоккей — новый вид спорта, может принять взрослый, молодежный и юниорский чемпионаты мира в будущем?

— Не знаю, посмотрим. Той же Дании нужно дать больше времени, чтобы она приняла у себя крупный турнир в следующий раз. У них в стране 5–6 тыс. хоккеистов, а нужно работать над тем, чтобы их стало больше. И чемпионат мира поспособствует этому. Надеюсь, федерация примет всех парней и девчонок, кто сейчас начинает играть в хоккей. Нужно больше катков. Для датской федерации хоккея прошедший чемпионат мира — это только начало. Посмотрим, смогут ли они развиваться и показывать результат лучше, чем показали. Надеюсь, им это удастся.

— Вы говорили, что чемпионат мира точно не будет проходить в Северной Америке и Азии. Даже у Казахстана нет шансов?

— Сейчас будет мировой чемпионат в первом дивизионе, группе А — его проведут в Астане в следующем году. Тогда и посмотрим, как в Казахстане способны организовывать такие события. В январе мы с вами были на Матче звезд КХЛ в Астане — мне понравилось, как всё было организовано. Теперь важно увидеть, как у них получится с более длительным и крупным турниром. До этого сложно сказать, каковы у них шансы. Если такая федерация хочет провести у себя чемпионат мира, это, конечно, возможно. У Дании же получилось. Почему у Казахстана не получится?

— Как вы оцениваете решение отдать Новосибирску право проведения молодежного чемпионата мира 2023 года?

— Я уверен, что они справятся. В декабре 2022 – январе 2023 года мы намерены поехать в Новосибирск. Там хотят построить новую арену. Когда это будет сделано, тогда и посмотрим, какой будет организация. Я надеюсь, что мы проведем молодежный чемпионат мира в Новосибирске — это хорошая возможность для местной администрации показать свой город миру и оставить себе на долгие годы современную арену. Но сейчас многое зависит от ФХР, которая на связи с губернатором области и координирует работу в этом направлении.

— Вы поедете в Россию на чемпионат мира по футболу?

— Думаю, да. Я буду на открытии чемпионата и, возможно, на финале.

— Насчет финала еще не решили?

— Ох, посмотрим. Если будет возможность, поеду и на него. Я сейчас очень занят и еще не знаю, сколько у меня будет свободного времени в июле. Я очень люблю футбол, но его ведь и по телевизору можно посмотреть. И это хорошо.

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