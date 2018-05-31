Валерий Шанцев: «У «Динамо» стабильное финансовое состояние»

В апреле в руководство хоккейного клуба «Динамо» (Москва) вернулся культовый для него человек. Бывший вице-мэр Москвы и экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев стал генеральным директором бело-голубых. Являясь большим фанатом хоккея, в 1994–2006 годах он возглавлял Московскую федерацию хоккея, в начале 1990-х годов работал коммерческим директором «Динамо», а в бытность вторым человеком в столице после Юрия Лужкова активно помогал клубу финансово и административно. При его активном участии бело-голубые пять раз выигрывали золото чемпионата России.

После отъезда Валерия Шанцева в 2005 году в Нижегородскую область у «Динамо» начались серьезные финансовые и организационные проблемы, приведшие к банкротствам и сменам юридического лица (в 2010 и 2017 годах). Сам функционер в этот момент активно поддерживал нижегородское «Торпедо», ставшее серьезной силой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). После возвращения Шанцева в «Динамо» клуб развил серьезную трансферную деятельность, подписав контракты с тремя звездными форвардами — Вадимом Шипачевым, Дмитрием Кагарлицким и Максимом Афиногеновым.

В интервью «Известиям» Валерий Шанцев рассказал о планах по дальнейшему усилению «Динамо» и финансовом состоянии клуба, а также поделился впечатлениями от новой 45-тысячной футбольной арены в Нижнем Новгороде, построенной к чемпионату мира 2018 года.

— Вы уже закончили комплектование на сезон?

— Почти. Остались ряд «стариков» из предыдущего состава, которых мы посмотрим в ближайшие месяцы. До зимнего дедлайна надо будет увидеть, как заиграют хоккеисты, которые пришли в команду сейчас, и как проявят себя ребята, оставшиеся в «Динамо» с прошлого сезона. Но это будут точечные решения. Думаю, основная работа по усилению уже сделана.

— В каком финансовом состоянии вы приняли «Динамо»?

— В стабильном. Все трудности годичной давности уже решены. «Динамо» находится в здоровом финансовом положении, и на ближайшие два года большой проблемы с этим не будет. Хотя денег никогда много не бывает — это проблема вечная, и она есть у всех. Но в то же время у «Динамо» имеется определенный ресурс.

— Бюджет на контракты Дмитрия Кагарлицкого, Вадима Шипачева и Максима Афиногенова уже обеспечен?

— Без бюджета мы бы их не брали.

— Есть жесткий внутренний потолок зарплат, выше которого вы не будете подниматься?

— Он есть у всех клубов. Мы — не исключение. Просто у каждого клуба этот потолок разный.

— У клуба есть интерес к активам предыдущего юридического лица «Динамо», которое возглавлял генеральный директор Андрей Сафронов?

— Мы никакого отношения к АНО «Хоккейный клуб «Динамо» не имеем. Это отдельная структура, которая сейчас находится в процедуре внешнего управления. Она разбирается сегодня с долгами, с имуществом. У нас чистая компания, которая не имеет долгов ни по зарплате, ни кредиторской задолженности. И не имеет никакого имущества, которое подлежало бы спорам.

— С правами на базу в Новогорске проблем не будет?

— Хоккейная база в Новогорске всегда находилась на балансе Центрального совета общества «Динамо». Хоккейному клубу она предоставлялась, чтобы вести свою уставную деятельность.

— До зимы «Динамо» будет играть в «Мегаспорте». Несколько лет назад он закрывался из-за выявленных дефектов несущих конструкций и долго не был задействован. Сейчас есть уверенность, что арена на Ходынке в порядке?

— Там в нормальном состоянии ледовое поле, регулярно проходили соревнования по фигурному катанию и шоу фигуристов Татьяны Навки. Может быть, там не хватает современной инфраструктуры — например, системы «Видеогол». Но всё это решаемо.

— Когда пройдет первая половина сезона, можно будет с точностью говорить, что переедете на Петровский парк?

— Мы будем играть на новой арене «Динамо», которая специально для нас строится. В этом нет никаких сомнений. Вопрос только в точных сроках, но то, что с вводом в эксплуатацию всего комплекса там будет играть наш клуб, могу сказать точно. Всё согласовано. В календаре будет записано и опубликовано, когда мы будем там играть, как только окончательно станет понятна дата завершения строительства.

— После ухода с поста губернатора Нижегородской области вам доводилось посещать открытую весной к домашнему чемпионату мира футбольную арену в Нижнем Новгороде?

— Был уже, присутствовал на открытии этой арены и первом футбольном матче, который на ней проходил. Всё-таки это мое детище. Это было мое решение, что Нижний Новгород должен получить право провести у себя игры чемпионата мира по футболу. Там пройдет шесть матчей. И все видели, на какой прекрасной арене они состоятся. Я практически закончил возведение этого стадиона — рад, что в итоге его смогли сдать в срок, и мы весной увидели объект в деле.

— Как вам в целом атмосфера на первом матче?

— Прекрасная атмосфера. Все были очень довольны, что такой прекрасный объект появился на нижегородской земле.

— «Олимпиец» сможет удержать ажиотаж после чемпионата мира?

— «Олимпиец» — команда молодая, находится в стадии становления. Что касается самой арены, то некоторые говорят, что в городе нет футбола, нет команды, соответствующей этому стадиону. Но это иллюзия: нигде в мире футбольные объекты не живут одним футболом. То же самое будет и у нас: 38 игр в чемпионате за сезон, из них 19 домашних. А дней в году 365, поэтому нужно думать, чем этот стадион заполнять, смотреть инфраструктуру. Надо на основе подтрибунных помещений сделать клубы по интересам, развивать концертную деятельность, проводить соревнования по другим видам спорта. Мы для этого с одной компанией заключили договор о специальном помосте, который закрывал бы газон и берег его. Все массовые мероприятия в Нижнем Новгороде проводятся под открытым небом на площади Минина и Пожарского. По 50 тысяч человек собирается. Что там происходит на сцене, никто не видит, только слышат. Но это уже вчерашний день. А на стадионе «Нижний Новгород» всё видно — под кровлей прекрасные подтрибунные помещения. Другая жизнь приходит. Создан новый общественно-политический центр Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

— Теоретически можно сделать там временный лед, чтобы провести матч КХЛ на открытом воздухе?

— Можно и лед делать, и бассейны. Всё это уже опробовано и в Татарстане, и в других регионах. Применимо и в Нижнем Новгороде.

— Когда вы уходили из области, на какой стадии была процедура банкротства футбольного клуба «Волга»?

— Она была уже давно закончена. Долги были связаны с тем, что заключались контракты за переезд иногородних игроков из других клубов.

— Вы имеете ввиду трансферные выплаты?

— Да. Разве клуб должен тратить миллионы рублей на переезд игроков? Мы считаем, что это фикция. Эти контракты, на мой взгляд, были ничтожными, поэтому мы не стали их выплачивать, ибо таких затрат на переход игроков никто не нес. Да, были решения палаты по разрешению споров РФС о присуждении этих денег истцам, которые пытались взимать с клуба долги. Но в гражданском суде руководителям «Волги» удалось доказать фиктивность этих договоров. Спортивный суд присуждает одно, а суд общегражданский — другое.

— Как вы отнеслись к перестановкам в хоккейном клубе «Торпедо» (Нижний Новгород) и уходу Петериса Скудры с поста главного тренера?

— Никак. Это решают те, кто находится у руля команды. Я этим не занимаюсь и обсуждать не хочу.

— Скудра почти пять лет продержался на посту главного тренера «Торпедо» — фантастический срок для КХЛ по нынешним временам. Почему вы так долго доверяли ему?

— Он добивался результатов. Нормальных результатов для той команды и того бюджета.

— Выход в первый раунд плей-офф соответствовал тому бюджету?

— Да. А второй раунд в 2016 году и пятое место в Западной конференции по итогам последнего регулярного чемпионата — это очень неплохо. Правда, Скудра несколько раз говорил, что хотел дойти до финала Кубка Гагарина и побороться за победу в нем. Но это нормальные амбиции любого человека. А так, исходя из имевшихся финансов, Петерис в каждом из пяти своих сезонов в «Торпедо» выжимал из команды максимум, а иногда и чуточку больше.

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